Calciomercato Juventus, cessione immediata di Donnarumma: il Psg ha deciso

Calciomercato Juventus, cessione immediata di Donnarumma: la decisione del Psg è lapidaria.

Una delle situazioni più delicate dello spogliatoio dei neo-campioni della Ligue 1 è quella riguardante la competizione tra Donnarumma e Keylor Navas per il posto da titolare. Quando l’affare che avrebbe portato Gigio a Parigi era agli sgoccioli, infatti, molti rimasero shockati: nonostante si stesse parlando del portiere che aveva di fatto condotto l’Italia alla vittoria dell’europeo, il Psg stava finalizzando l’acquisto dell’ennesimo portiere, che sembrava un’assurdità vista la presenza del comunque ingombrante profilo di Navas, ai francesi da soli due anni.

Proprio stamattina sono arrivati aggiornamenti da Parigi: le indiscrezioni riportate dalla nostra redazione negli ultimi giorni sembrano essere veritiere. Da come si legge dal tweet di Fabrizio romano, per l’appunto, la possibilità di monetizzazione prima della scadenza del contratto sembrerebbe fare gola alla dirigenza, che per questo arriverà tra pochissimo ad una ufficializzazione della decisione ipotizzata.

Calciomercato Juventus, da Parigi a Torino: l’affare si può fare.

Secondo Fabrizio Romano, quindi, il portiere che nella prossima stagione difenderà i pali del Paris Saint-Germain è Gianluigi Donnarrumma: per questo risulta confermata la partenza di Navas. Resta allora da capire dove atterrerà il suo volo: in Italia per la Juve, in Inghilterra per il Newcastle o in Spagna per il Siviglia. Ciò che è sicuro, però, è che il portiere trentacinquenne costaricano ha ancora molto da dare al calcio giocato e potrebbe per queste essere un ottimo sostituto di Szczęsny. Diversamente da altri scenari, questo sembra decisamente percorribile da Cherubini, che potrebbe portare l’affondo decisivo per la firma di Navas.