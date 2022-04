Sassuolo-Juventus, Allegri ha deciso | Chi gioca nel posticipo

La Juventus è ormai pronta per il prossimo appuntamento in campionato, lunedì sarà infatti ospite del Sassuolo di mister Dionisi.

Una partita da vincere a tutti i costi perchè potrebbe avvicinare Dybala e compagni alla conquista del quarto posto e dunque del piazzamento Champions che è l’obiettivo minimo stagionale. Non mancano i rimpianti per qualche punto di troppo perso per strada e per lo scontro diretto con l’Inter nel quale i bianconeri sono andati ko. Ma ora bisogna concentrarsi sul presente cercando di battere il Sassuolo e chiudere il discorso qualificazione prima della finale di Coppa Italia.

L’avversario non è semplice da affrontare. All’andata si è imposto allo Stadium e può contare sui migliori giovani italiani in circolazione, non a caso appetiti sul mercato anche dai bianconeri. Stiamo parlando ovviamente di Scamacca, Raspadori, Berardi e Frattesi. La Juventus ha ancora qualche problema di infermeria, la coperta è corta a centrocampo. Allegri sembra avere le idee chiare.

Calciomercato Juventus, Dybala e Cuadrado giocano dall’inizio

Proprio le tante assenze a centrocampo costringeranno il tecnico a confermare uno schieramento con la coppia Zakaria-Rabiot (costretti agli straordinari) a proteggere una linea ultra offensiva, con tre trequartisti alle spalle di Vlahovic. Rispetto alla partita di Coppa Italia scenderanno in campo dall’inizio Dybala e Cuadrado, che comporranno il terzetto con Morata. In porta ci sarà Szczesny, in difesa Bonucci giocherà al fianco di De Ligt. Non sembrano esserci dubbi nemmeno in difesa, Allegri dovrebbe puntare sull’esperienza di Danilo e Alex Sandro. Occhio però a qualche possibile sorpresa sulla fascia sinistra. Quel che è sicuro è che servirà tanta concentrazione e tanta attenzione per conquistare un risultato positivo.