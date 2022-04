Juventus, tegola ufficiale dell’ultim’ora | Top player KO: salta il Sassuolo

Sassuolo-Juventus, pessime notizie per Max Allegri: top player KO per un affaticamento. Salta la trasferta di Reggio Emilia.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Sassuolo Juventus, gara nella quale i bianconeri potrebbero acciuffare tre punti preziosissimi per la loro classifica in ottica Champions League.

Tuttavia, Max Allegri dovrà fare i conti con numerose assenze. Nella lista dei convocati diramata dal club bianconero con un tweet apparso sul proprio sito ufficiale, oltre ai lungo degenti Kaio Jorge, Mckennie, Chiesa, Locatelli ed Arthur, non figura neanche il nome di Juan Cuadrado. El Panita, infatti, salterà la trasferta di Reggio Emilia per un affaticamento all’adduttore sinistro.

Sassuolo-Juventus, Cuadrado out per la trasferta di Reggio Emilia

Cuadrado sarà indisponibile, dunque, per la trasferta di Reggio Emilia. Brutta tegola per Allegri, che già contro la Fiorentina aveva fatto affidamento al colombiano solo negli ultimi minuti di gioco: l’esterno, infatti, da tempo conviveva con un fastidioso affaticamento dal quale aveva recuperato in tempi lampo per rendersi disponibile contro il Bologna.