Calciomercato, Juventus-Di Maria: colpo di scena | C’è già la prima offerta

Calciomercato Juventus, c’è già la prima offerta per Angel Di Maria: l’argentino è entrato prepotentemente nei radar bianconeri.

La Juventus che da pochi istanti scenderà in campo in quel di Reggio Emilia per provare a mettere un mattoncino importante in vista della conquista del quarto posto, sta già preparando da tempo le mosse per la prossima sessione estiva di calciomercato, che nelle idee del management bianconero dovrà fungere da rilancio per le ambizioni di un club che vuole ritornare nel più breve tempo possibile a svettare in Italia.

Una partita decisiva si gioca sul fronte Dybala 2.0, o meglio su quello che sarà il potenziale erede dell’attaccante argentino. E alla fine non è e detto che a Torino arrivi solo un esterno, anche perché Allegri potrebbe entrare nell’ordine di idee di varare con più continuità il 4-3-3. E così, oltre a Zaniolo, nel dossier degli uomini mercato della “Vecchia Signora” sarebbe finito prepotentemente anche Angel Di Maria che, come Dybala, è in scadenza 2022.

Calciomercato Juventus, avanti tutta per Di Maria: la prima offerta bianconera

Secondo quanto riportato dalla Francia, e più nello specifico da goal.fr, il profilo dell’ex Real stuzzica e non poco le fantasie di Max Allegri, ingolosito e non poco dalle qualità di “El Fideo”, che quest’anno, complice lo sbarco all’ombra della Tour Eiffel, ha visto drasticamente ridimensionarsi il proprio minutaggio. Nei giorni scorsi l’entourage dell’argentino e la Juventus avrebbero cominciato ad intavolare la trattativa, al punto che i bianconeri avrebbero già formalizzato una prima offerta, mettendo sul piatto un contratto di un anno. I colloqui proseguono senza sosta, con Cherubini che potrebbe anche entrare nell’ordine di idee di proporre a Di Maria un contratto di un anno, con opzione per un’altra stagione.