Calciomercato Juventus, sorpasso all’ultima curva: arriva gratis

Calciomercato Juventus, sorpasso all’ultimo curva. Il tentennamento di Lotito permette l’arrivo gratis di un obiettivo bianconero

Arriva gratis, visto che si libera a parametro zero. E il tentennamento della Lazio potrebbe essere decisivo in favore della Juventus, che dopo aver perso Rudiger, che era decisamente il primo obiettivo ma che sembra destinato al Real Madrid, ha cercato di cambiare traiettoria, soprattutto perché Lotito non appare disposto ad accettare le condizioni del calciatore.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero infatti, il massimo dirigente biancoceleste – che rimane comunque in pole ancora adesso per Romagnoli – non vuole andare oltre i 2,5 milioni di euro di ingaggio. Il classe 1995 del Milan, che in ogni caso lascerà il rossonero al termine della stagione, ne chiede 3,2. La distanza insomma c’è, anche se colmabile. Ma questo mancato affondo potrebbe convincere Cherubini e tentarci di nuovo.

Calciomercato Juventus, Romagnoli gratis

La situazione attualmente è questa. Con la Juventus che quindi è pronta a tornare all’assalto del difensore che già nella passata stagione era entrato nel mirino. Le difficoltà evidenti della Lazio nell’andare a chiudere aiutano in questo caso Cherubini, pronto al sorpasso all’ultima curva per regalare ad Allegri un difensore sicuramente di spessore, ma che non può essere il solo e unico innesto nella rosa bianconera nella prossima stagione.