Ultim’ora Juventus, piove sul bagnato per Allegri: altro big KO

Ultim’ora Juventus, non arrivano buone notizie per Max Allegri: un altro top player finisce Ko e si accomoderà in panchina.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Sassuolo-Juventus, posticipo valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, che potrebbe rivelarsi assolutamente decisivo per la compagine di Allegri, a caccia di punti preziosi per consolidare il quarto posto.

L’occasione per Morata e compagni è davvero ghiotta: complici i passi falsi di Napoli, Roma, Lazio e Fiorentina, vincendo al Mapei Stadium, la “Vecchia Signora” non solo metterebbe un mattoncino importante in vista del consolidamento della propria posizione europea, ma lancerebbe il guanto di sfida al Napoli di Spalletti. Tuttavia, in vista del confronto contro i temibili neroverdi di Dionisi, Allegri dovrà fare i conti con alcune defezioni. Oltre a Cuadrado, out per un affaticamento, stando a quanto riferito da Fabiana Della Valle – giornalista de “La Gazzetta dello Sport” – il tecnico livornese non avrà a disposizione – almeno dall’inizio – neanche De Ligt. Coppia difensiva che sarà formata dunque da Bonucci e Chiellini, con Alex Sandro sulla corsia mancina. In attacco, dovrebbe rifiatare Dusan Vlahovic: spazio a Dybala e Morata.