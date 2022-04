Juventus, i tifosi non perdonano: “Errore clamoroso, una sedia!”

Sassuolo Juventus, l’errore non passa affatto inosservato: la reazione dei tifosi non si fa attendere. Le ultimissime.

Primo tempo piuttosto complicato per la Juventus in quel di Reggio Emilia, in cui la compagine di Allegri non ha mai dato la sensazione di poter azzannare da un momento all’altra la partita, se non con qualche sporadica ripartenza.

1-1 al 45′ che sta stretto comunque ai padroni di casa, che con Scamacca, Raspadori e Berardi avrebbero meritato almeno un goal. Dopo aver salvato la propria porta in almeno due circostanze, Szczesny non è apparso affatto perfetto sul goal di Raspadori, facendosi beffare sul suo palo al netto di una conclusione molto potente scagliata dal gioiello di Dionisi. Incertezza che non è passata inosservata, con i tifosi sui social che hanno commentato negativamente l’episodio. Ecco una parte delle reazioni:

A Sky dicono super gol di #Raspadori a me sembra una super papera di #Szczęsny — Gianpy (@GianpieroValer1) April 25, 2022

Segna proprio #raspadori purtroppo #sZczesny poteva forse fare meglio visto che ha tirato sul suo palo #finoallafine #SassuoloJuve — Paolo Fornasari 🇪🇺🇮🇹 🇺🇦 (@paoloangeloRF) April 25, 2022