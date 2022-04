Calciomercato, “2×1” e addio Juventus: super affare e Allegri KO

Calciomercato, il tecnico è disposto è privarsi di due potenziali titolari pur di arrivare al suo pupillo.

Niente sarà più come prima. La fisionomia della prima squadra cambierà da cima a fondo ed è per questo motivo che il prossimo calciomercato sarà fondamentale per rafforzare i reparti rimasti orfani di alcuni giocatori. Primo fra tutti, Paulo Dybala.

Serve un nuovo numero dieci e la dirigenza ha anche le idee piuttosto chiare su chi possa avere il profilo adatto a prendere il suo posto. Peccato solo che la Juventus debba fare i conti con un avversario tosto, che difficilmente mollerà l’osso. Tra i bianconeri e Frankie de Jong, che è appunto tra le mire del club torinese, c’è uno scoglio grande così: uno scoglio che si chiama Manchester United e che renderà le trattative molto più difficili di quanto pensassimo. Il futuro allenatore dei Red Devils, Erik ten Hag, lo ha già detto chiaro e tondo ai suoi superiori: vuole portare con sé in Inghilterra il centrocampista olandese, lanciato proprio da lui ai tempi dell’Ajax. Ed è così determinato che non sembra avere alcuna intenzione, ancor prima di aver assunto il comando della squadra, di lasciarselo sfuggire.

Calciomercato, ten Hag vuole de Jong: Rashford e Telles per convincere il Barça

Il suo piano per la prossima stagione all’Old Trafford sembra non poter prescindere dalla sua presenza. E questo nonostante de Jong, negli ultimi mesi, sia stato piuttosto altalenante in termini di prestazioni. Ha alternato partite in cui è stato brillante ad altre in cui ha zoppicato, il che avrebbe indotto il Barça a valutare l’ipotesi di venderlo. Gli spagnoli hanno bisogno di fare cassa e la sua cessione potrebbe essere provvidenziale in quest’ottica. A maggior ragione ten Hag vuole fare di lui un leader e portarlo con sé così da iniziare a lavorare il prima possibile al progetto che ha in serbo per lui e per i Red Devils.

Sempre a patto che il Manchester United sia disposto a sborsare i 75 milioni di euro che i blaugrana chiedono per l’olandese, s’intende. Pur di arrivare a de Jong, il prossimo allenatore dello United valuta di inserire due giocatori nella trattativa come contropartite: secondo il portale elnacional.cat si tratterebbero di Marcus Rashford e Alex Telles.