Calciomercato Juventus, Pogba al canto del cigno: offerta ufficiale

Calciomercato Juventus, non sono poche le “sirene” che stanno tentando il centrocampista francese, ormai in rotta con lo United.

La notizia dell’abbandono della chat di gruppo su Whatsapp, lanciata oggi dal “Mirror”, non fa altro che confermare le recenti indiscrezioni. Paul Pogba ne ha fin sopra i capelli del Manchester United. Il centrocampista francese avrebbe rotto con l’intero ambiente e non sta facendo nulla per nasconderlo. Qualche settimana fa aveva reso nota la sua frustrazione, aumentata a dismisura negli ultimi due anni, stagioni decisamente grigie sia per il calciatore che per la squadra, anche quest’anno a secco di titoli.

L’addio inevitabile ai Red Devils sarà dunque una sorta di “liberazione” per Pogba. Una storia iniziata tra mille aspettative e destinata invece a terminare nel peggiore dei modi. Anche in casa United non faranno certo drammi dopo la partenza dell’ex juventino. Erik ten Hag, che da luglio diventerà il nuovo allenatore del club inglese, è stato chiaro sin da subito con la sua nuova società, ammettendo che il centrocampista transalpino non sarebbe rientrato nei suoi piani. Trattativa per il rinnovo definitivamente archiviata, dunque.

Calciomercato Juventus, il Psg fa sul serio per Pogba

Per la Juventus, l’eventuale ritorno di Pogba a Torino resta un grande sogno, che tuttavia i dirigenti bianconeri continuano a coltivare. Gli ostacoli, però, non sono pochi. Oltre a Real Madrid e Chelsea, sul nazionale francese c’è anche il Psg: una delle priorità di Leonardo è rinforzare il centrocampo per tentare un nuovo assalto alla Champions League e Pogba rappresenterebbe un profilo perfetto. Un giocatore che piace anche ad Antonio Conte: l’attuale tecnico del Tottenham, secondo il Sun, avrebbe detto sì ai parigini e se la notizia dovesse essere confermata queste saranno le sue ultime settimane alla guida degli Spurs.

🔴 Paul Pogba a reçu une proposition de contrat officielle de la part du PSG. 🇫🇷 @Santi_J_FM — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) April 26, 2022

Nel frattempo, dalla Francia fanno sapere che il Psg avrebbe inoltrato una prima offerta ufficiale a Pogba, come si evince dal tweet del giornalista Hadrien Grenier.