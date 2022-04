Calciomercato Juventus, tradimento sventato: l’indizio che avvicina il Pogback

Calciomercato Juventus, in Inghilterra si continua a discutere della prossima destinazione del centrocampista francese.

Ralf Rangnick l’ha detto chiaramente. L’attuale tecnico del Manchester United non ha voluto utilizzare giri di parole per annunciare ufficialmente il divorzio tra i Red Devils e Paul Pogba, il cui matrimonio terminerà in estate dopo un sodalizio durato sei lunghi anni. Dal prossimo 30 giugno, infatti, il centrocampista francese si libererà a parametro zero e sarà libero di trovarsi un nuovo club. Non una novità, visto che l’ex bianconero non ha mai fatto intendere di voler rinnovare con lo United, con cui il rapporto non è più idilliaco da tempo.

Tra l’altro Pogba, come ha rivelato in questi giorni la stampa sportiva anglosassone, non rientrerebbe nei piani del nuovo allenatore Erik ten Hag, che a fine stagione saluterà l’Ajax per intraprendere la sua nuova avventura inglese. L’obiettivo è rifondare la squadra e ripartire dai giovani, recidendo dunque i troppi “rami secchi”. Manchester United che il prossimo anno non giocherà probabilmente neanche la Champions League. La sconfitta subita nell’ultimo fine settimana contro l’Arsenal preclude, di fatto, ogni possibile rimonta.

Calciomercato Juventus, Raiola propone Pogba al City: “no” secco di Guardiola

Tra i piani futuri di Pogba ci sarebbe anche quello di tornare in Italia, dove la Juventus lo riaccoglierebbe a braccia aperte. Da mesi si parla di “Pogback”, anche se per adesso il suo ritorno è solamente un’affascinante suggestione. Sono in tante a volere il francese, che tuttavia difficilmente resterà in Premier League. Come riporta il Daily Star, il suo agente Mino Raiola l’ha proposto ai rivali cittadini del suo attuale club, il Manchester City, ottenendo però un netto rifiuto.

Pep Guardiola avrebbe detto “no grazie”, sulla falsariga di qualche anno fa, quando Pogba, in rotta con l’allora tecnico dei Red Devils José Mourinho, fu di nuovo vicino ai Citizens.