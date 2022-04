Calciomercato Juventus, l’uragano Gunners che tramortisce Allegri: 41 milioni

Calciomercato Juventus, uragano Gunners che tramortisce Massimiliano Allegri. Offerta sul piatto di 41 milioni di euro per l’obiettivo bianconero

La Juventus lo ha cercato anche lo scorso anno, ma poi il volere di Guardiola ha fatto la differenza. Ma rimane comunque un obiettivo della società bianconera, soprattutto dopo l’addio di Paulo Dybala che è diventato ufficiale qualche settimana fa. Il fatto che vada in scadenza di contratto alla fine della prossima stagione potrebbe anche facilitare le cose, ma a quanto pare, secondo il Daily Express, l’Arsenal sarebbe pronto a mettere una cifra importante sul piatto per il calciatore.

Parliamo di Gabriel Jesus, l’attaccante brasiliano del Manchester City che potrebbe cambiare aria alla fine del campionato. Arteta è alla ricerca di rinforzi lì davanti, e soprattutto per via delle possibili uscite che ci saranno. Il 25enne è un obiettivo in poche parole.

Calciomercato Juventus, anche il Barcellona su Jesus

Senza dimenticare che anche il Barcellona sarebbe sulle tracce del calciatore. Insomma, l’asta è aperta e la Juventus comunque, a quanto pare, non ha la minima intenzione di partecipare. Cifre troppo elevate per un elemento che sì può fare la differenza, ma che comunque ha un contratto che dura meno di 15 mesi e che potrebbe pure partire per molto meno.

E poi ci sono sempre da fare i conti con Guardiola, che non sembra volersene privare. Il fatto che il tecnico catalano gli abbia dato una maglia da titolare nella gara di ieri contro il Real Madrid nella semifinale di Champions League è un altro segnale da tenere senza dubbio in considerazione. E poi, in tutto questo, Gabriel Jesus ha anche trovato la via della rete prendendosi gioco di Alaba e dimostrando di possedere delle capacità importanti sottoporta. In poche parole, l’Arsenal ci potrebbe provare, così come la Juventus ovviamente. Ma rimane una trattativa difficile.