Calciomercato Juventus, è arrivata l’offerta ufficiale da parte della Vecchia Signora per consegnare a mister Allegri un degno sostituto di Paulo Dybala.

Che il futuro de “La Joya” sia lontano da Torino è ormai a tutti noto da tempo e, con esattezza, dall’ultima settimana di marzo quando, in seguito alle frizioni nate con la società, è arrivata la conferma del mancato accordo per il prolungamento contrattuale.

Il numero 10 lascerà dunque la Juventus dopo ben sette anni, lasciando un segno a dir poco importante, nonostante le difficoltà vissute nell’ultima parentesi per problemi fisici e per una gestione tecnica influenzata fino a poco tempo fa dalla presenza di Cristiano Ronaldo.

Dimenticarlo, soprattutto per i tifosi, non sarà facile, così come riflessioni ponderate meriterà la prassi di Cherubini e colleghi per trovare una valida alternativa a chi, nonostante tutto, sia sicuramente catalogabile tra le pedine più forti e tecniche del recente passato bianconero.

Calciomercato Juventus, offerta ufficiale per Di Maria: c’è anche il Benfica

I nomi fin qui accostati alla Juventus sono numerosi e, come raccontatovi in queste ore, si è nuovamente infittita la voce relativa alla possibilità di ingaggiare Depay. L’ex Lione non è però l’unico profilo monitorato per rimpolpare la zona offensiva di Allegri.

Stando a quanto riferito dal giornalista di Fichajes.net, Ekrem Konur, la Juventus avrebbe presentato un’offerta ufficiale a Di Maria. In uscita dal PSG, il connazionale di Dybala ha affascinato con le sue giocate tra Madrid e Parigi mezzo mondo e, nonostante l’età, rappresenterebbe un rinforzo tutt’altro che scontato.

Su di lui c’è anche il forte interesse del Benfica ma per ora è proprio la Vecchia Signora ad aver avanzato la proposta contrattuale più importante.