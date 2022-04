Calciomercato Juventus, incontro con il Barcellona: prezzo “basso e fisso”.

Le trattative stanno cominciando a scaldarsi, il lavoro degli esperti di calciomercato entra nel vivo. Tra i giornali spagnoli e italiani la notizia è già stata riportata più volte e, per questo, l’interessamento sembra concreto.

Lo si legge, ad esempio, anche dal profilo Twitter di Adrian Sanchez che il Barcellona ha sondato il terreno per l’acquisto del difensore. Del resto, con Dani Alves da un lato e Jordi Alba dall’altro diciamo che gli spagnoli non si fanno di certo notare per la giovane età sulle fasce del comparto difensivo. Ecco quindi che il calciatore spagnolo, con un passato proprio in Blaugrana, potrebbe essere un’ottima soluzione per la causa.

Calciomercato Juventus, Grimaldo nel mirino: pronto l’assalto di Juve e Barça

Il Barcellona di Xavi ha quindi palesato il suo interesse per il difensore del Benfica Alejandro Grimaldo, ma ha al contempo stabilito il budget massimo per l’affare: per il ritorno “in patria” di Grimaldo, infatti, il club non è intenzionato a spendere più di 5/6 milioni di euro. La ristrettezza della somma stanziabile dal Barcellona potrebbe allora favorire la Juventus, alla quale il calciatore è stato recentemente accostato nell’ottica della sostituzione di un Alex Sandro non in forma smagliante. Considerato lo stipendio del terzino brasiliano, attualmente fissato a 6 milioni di euro, sembra quindi palese la possibilità da parte della Juventus di proporre alla dirigenza del Benfica un’offerta più alta di quella del Barcellona. Per tali motivi l’operazione sembra fattibile e quindi ciò che resta da capire l’effettiva disponibilità da parte dei portoghesi a lasciar andare il calciatore.