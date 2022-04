Calciomercato Juventus, rottura totale e niente rinnovo: vola dal Psg

Calciomercato Juventus, rottura totale e niente rinnovo di contratto. L’obiettivo di Cherubini va dritto verso il Psg

Si comincia a delineare il futuro. E le incertezze dell’attuale club potrebbe sicuramente portare a una possibile cessione alla fine della stagione. Un obiettivo della Juventus, ma non solo, ovviamente. Visto che parliamo di un centrocampista che per le qualità tecniche che possiede potrebbe regalare giocate importanti in ogni club.

Insomma, nonostante nell’ultimo periodo sia stato impiegato con regolarità da parte del suo attuale club, il futuro di de Jong, centrocampista del Barcellona, è tutt’altro che deciso. Secondo le informazioni riportate da Sport.es, i catalani potrebbero decidere di cederlo alla fine della stagione. E su di lui, ovviamente, c’è il Psg di Leonardo, che sta mettendo in atto una vera e propria rivoluzione dentro il club francese dopo l’annata clamorosamente negativa che sta per volgere al termine. Sì, perché solamente la Ligue 1 è stata portata a casa e la Champions League è finita troppo presto.

Calciomercato Juventus, de Jong a Parigi

C’è da tenere presente in tutto questo che anche dalla Premier League hanno fatto dei sondaggi per de Jong. E, nelle ultime settimane, dopo aver ufficializzato l’arrivo di Ten Haag, anche il Manchester United si è unito alla corsa. Non solo perché de Jong è esploso all’Ajax con il tecnico in panchina, ma anche perché i Red Devils devono coprire il buco lasciato da Pogba che partirà alla fine della stagione.

Concorrenza importante quindi e anche estrema per Cherubini, che dovrà battagliare con società che hanno un enorme potenziale economiche qualora volesse davvero arrivare al centrocampista olandese. Sempre che non si aggiustino le cose dentro i blaugrana. Un’ipotesi, questa, che appare quella oggettivamente più plausibile.