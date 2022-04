Calciomercato Juventus, firma dietro l’angolo: l’annuncio del presidente è lapidario

Calciomercato Juventus, le sue parole fanno intendere come si sia ormai giunti a un passo dall’accordo con il giovane calciatore.

Nulla sarà lasciato al caso, nella prossima sessione di mercato. La Juve sa già bene come muoversi: dovrà fare acquisti di qualità e puntare su nuove leve dallo spiccato carisma e personalità, se vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista nella prossima stagione.

Osservato speciale è il centrocampo, che necessita di innesti che possano fare la differenza. Il direttore sportivo Federico Cherubini ha già adocchiato qualcuno che potrebbe fare al caso del club, ma c’è un nome, fra tutti, sul quale Massimiliano Allegri e gli altri sembrano convergere: quello di Gavi, il giovane fenomeno spagnolo che milita tra le fila del Barcellona. Classe 2004, al momento rappresenta il gioiello più luminoso fuoriuscito dalla “cantera” del Barcellona nell’ultimo biennio.

Calciomercato Juventus, Gavi si appresta a rinnovare con il Barcellona

Negli ultimi mesi è letteralmente esploso, insieme all’amico e connazionale Pedri, sotto la gestione di Xavi. I blaugrana vorrebbero naturalmente rinnovare il suo contratto, ma non è detto che ci riesca. Anche se, ad onor del vero, le ultime notizie sembrano andare in una direzione ben precisa. Durante la cerimonia che ha sancito il rinnovo di Ronald Araujo, qualche ora fa, il presidente Joan Laporta ha accennato alla questione: “Speriamo di avere presto buone notizie per quanto riguarda la situazione di Gavi – ha detto al Camp Nou – il lavoro noi l’abbiamo fatto. Servirà del tempo”.

Dalle sue parole si intuisce, in definitiva, come il centrocampista e il club abbiano già trovato un accordo. Ma la Juve non si darà per vinta. La dirigenza ha tutta l’intenzione di stare all’erta, pronta a “colpire” e ad offrire un contratto a Gavi nell’ipotesi in cui la trattativa con il Barça dovesse improvvisamente sfumare. Staremo a vedere come si evolveranno le cose nei prossimi giorni.