Calciomercato Juventus, colpaccio scudetto: la conferma non lascia dubbi

La stagione della Juventus si sta per concludere con ancora due obiettivi importanti da raggiungere. Poi ci si potrà concentrare sul calciomercato.

I bianconeri di Allegri devono conquistare la matematica qualificazione alla prossima Champions League. Fondamentale per poter essere protagonisti in Europa ma anche per avere degli introiti importanti a livello economico. C’è anche la Coppa Italia da poter conquistare e i tifosi sono sicuri che la squadra darà il massimo per poter alzare il trofeo battendo l’Inter nella finalissima del prossimo 11 maggio.

Poi la dirigenza proseguirà con le proprie valutazioni e si concentrerà sui trasferimenti estivi. Sia in entrata che in uscita ci sarà un gran lavoro da fare per rendere l’organico di Allegri sempre più competitivo. Per aprire un nuovo ciclo vincente c’è bisogno di giovani di qualità che possano essere le colonne della Juve per i prossimi anni. Ma anche di grandi campioni.

Calciomercato Juventus, per gli analisti di Sisal Milinkovic è l’obiettivo numero uno

Agipronews riporta le quote che riguardano i possibili colpi estivi della Juventus. E gli analisti di Sisal non sembrano avere dubbi su quello che potrebbe essere l’obiettivo primario. I bianconeri infatti potrebbero puntare su Milinkovic-Savic a centrocampo per fare il salto di qualità, il passaggio a Torino della stella della Lazio è in lavagna a 5. Il calciatore potrebbe lasciare la Lazio di fronte ad una grande offerta, di sicuro il patron Lotito non è intenzionato a fare sconti. Per Milinkovic-Savic si registra anche l’interesse di Manchester United e Paris Saint Germain.