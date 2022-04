Calciomercato, game over Juventus: fumata bianca per 36 milioni di euro

Calciomercato, game over Juventus: accordo trovato e fumata bianca ormai in arrivo per 36 milioni di euro. Se ne va in Spagna

Game over Juventus. Purtroppo. Ormai i dubbi sono stati sciolti e cominciano anche a uscire fuori quelle che sono le cifre dell’affare. Cherubini ci ha creduto, ma poi non s’è spinto più in là in quelle che erano le richieste d’ingaggio del difensore. Che poi, vedendo anche come sono andate le cose quest’anno in Champions League, ha deciso di prendere una decisione, firmando pure al ribasso rispetto a quelle che erano le pretese.

Il quotidiano spagnolo Marca ormai dà l’affare per certo. Senza dubbi insomma: il tedesco Rudiger la prossima stagione vestirà la maglia del Real Madrid svincolandosi dal Chelsea. Trovato un accordo per quattro anni di contratto.

Calciomercato, le cifre di Rudiger al Real

Cifre importanti, come detto: il difensore campione d’Europa in carica – ancora per qualche settimana – metterà nero su bianco per la cifra di 9 milioni di euro netti all’anno. Ed è anche assai importante in tutto questo il bonus alla firma che il difensore ha richiesto alla Juventus. Florentino Perez ha accordato un ulteriore introito a Rudiger di 8 milioni di euro che saranno distribuiti nel corso di due stagioni. In generale, quindi, il tedesco firmerà per 11 milioni all’anno per un totale di 44 milioni di euro per tutta la durata dell’accordo. Una cifra incredibile, ma sempre meno di quella che aveva richiesto.

Risolta, infine, anche la questione relativa alle varie commissioni che potevano sembrare esagerate. Visto lo status di svincolato è stato trovato un accordo di 15 milioni di euro. Altri soldi che si vanno ad aggiungere a quelli dell’ingaggio. Il Real Madrid, comunque, ha praticamente chiuso. Non a prezzo di saldo, effettivamente, ma s’è messo in casa un difensore che ha ancora tanto da dare.