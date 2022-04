Calciomercato Juventus, Allegri sogna in grande: due colpi clamorosi in A

Calciomercato Juventus, Massimiliano Allegri sogna due colpi clamorosi in Serie A: la prima pagina di TuttoSport fa sognare i tifosi

Che la Juventus voglia tornare grande, dopo due anni di delusioni con lo scudetto che ha preso la via di Milano, non ci sono dubbi. Che il primo anno di Allegri sulla panchina dopo il ritorno in pista sarebbe stato anche complicato era da mettere in preventivo. Certo, la stagione potrebbe anche prendere una mezza piega diversa qualora la formazione del livornese riuscisse a vincere la Coppa Italia. Ma, in ogni caso, la squadra del prossimo anno dovrà essere pronta, sin da subito, a rimettere le cose a posto, riprendendo a lavorare per vincere.

Il colpo di Vlahovic a gennaio ha dimostrato che quando la Juve si mette qualcosa in testa poi, quasi sempre, riesce a raggiungere l’obiettivo. Oggettivamente nessuno pensava che l’attaccante serbo potesse prendere la via di Torino così presto. Eppure è stato così. Adesso però c’è da mettere mano anche agli altri reparti: sia in difesa dove la partenza di Chiellini appare ormai cosa certa, sia in mezzo al campo dove la rivoluzione è iniziata.

Calciomercato Juventus, doppio colpo in A

Il quotidiano torinese, questa mattina, in prima pagina, spiega che gli obiettivi di Allegri sono Skriniar dell’Inter e Milinkovic-Savic della Lazio. Due colpo difficili “ma non impossibili” sottolinea TuttoSport: se ci sono i soldi, allora sia l’Inter che la Lazio potrebbero lasciar andare i due calciatori.

Le operazioni sembrano come un Everest da scalare. Così come sembrava quella di Vlahovic anche. Soprattutto dopo le parole di Commisso. Ma poi sappiamo tutti com’è andata a finire. Bene, adesso gli obiettivi ci sono e non sono gli unici. Ma piazzare questo doppio colpo, clamoroso, darebbe l’idea di come la Juventus vuole tornare a vincere. Non solo in Serie A. Ma anche in Europa.