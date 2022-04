Calciomercato Juventus, contatti serrati con l’agente: vola in Portogallo

Calciomercato Juventus, contatti serrati con l’agente. Se ne va in Portogallo con Cherubini bruciato dalla concorrenza. Le ultime

Contatti serrati, trattative avanzate. L’obiettivo della Juventus potrebbe volare in Portogallo a quanto pare. Il club lusitano, questo secondo quanto riferito dalle prime pagine dei quotidiani portoghesi, avrebbe già trovato un accordo. Il Benfica infatti potrebbe chiudere ben presto per l’esterno brasiliano David Neres.

Che i colloqui siano anche a buon punto, soprattutto con l’agente del calciatore, lo conferma anche il giornalista Nicolò Schira, che sottolinea come ormai l’ex calciatore dello Shakhtar – quasi ex a dire il vero – ormai debba dire solamente sì all’offerta messa sul piatto dal Benfica. Cherubini insomma è stato bruciato dalla concorrenza e dovrà guardare verso altri lidi.

Calciomercato Juventus, Neres verso il Benfica

Neres quindi, è pronto a prendere la via del campionato portoghese, attirato senz’altro da quella che è una maglia da titolare assicurata la prossima stagione, ma anche da un’offerta economica che dovrebbe essere migliore di quella che la Juventus aveva messo nel piatto. L’ex Ajax, che ha un contratto con gli ucraini fino al 2026, lascerà sicuramente la sua squadra anche per via del conflitto scoppiato un paio di mesi fa che ha di fatto chiuso in anticipo il campionato. E che soprattutto per i prossimi anni non lascia sicuramente stare tranquilli tutti quei tesserati che si sono ritrovati in una situazione davvero inspiegabile.