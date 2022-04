Calciomercato, “sarà tra i più pagati della rosa” | Juventus in trappola

Calciomercato Juventus, sforzo economico non indifferente per riuscire a strappare il sì del calciatore.

Mancano ancora diverse settimane all’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, ma rumours ed indiscrezioni in casa bianconera continuano ad affastellarsi senza soluzione di continuità. In questo frangente, particolare attenzione è inevitabilmente riservata a quei calciatori in scadenza di contratto, che ancora devono trovare un accordo con i rispettivi club.

Ne sa qualcosa la Juventus, che dopo aver perfezionato i prolungamenti di Perin e Cuadrado, vuole definire al più presto anche quello di De Sciglio, e sonda il mercato alla ricerca di soluzioni intriganti. Il mancato rinnovo di Paulo Dybala obbligherà inevitabilmente il management bianconero a porre basi importanti per l’acquisto di un esterno funzionale al 4-3-3 con il quale Allegri ha intenzione di modellare la squadra, adattandola meglio al suo credo tattico. Non è un caso che i primi nomi sulla lista siano Zaniolo e Di Maria, con Raspadori individuato come eventuale erede di Moise Kean, la cui permanenza all’ombra della Mole non è affatto scontata.

Calciomercato Juventus, il Barcellona prova il tutto per tutto per Dembele

Dalla Spagna è emerso in più di una circostanza un interessamento dei bianconeri nei confronti di Ousmane Dembelè, legato al Barcellona da un contratto in scadenza nel 2022. Al di là di qualche timido sondaggio esplorativo, la Juve non ha mai affondato il colpo, anche perché il Psg sembrava fino a qualche settimana fa, molto vicino a concludere positivamente l’affare, avendo messo sul piatto un’offerta intrigante. Tuttavia, i colloqui avuti tra l’entourage del transalpino e i vertici dirigenziali catalani hanno cambiato improvvisamente le carte in tavola.

Come riferito da Gerard Romero, sempre molto attento alle vicende in casa blaugrana, il Barça avrebbe migliorato l’offerta economica per il francese che, qualora dovesse accettare la proposta del club della Masia, diventerebbe uno dei calciatori più pagati della rosa. In questo senso, forte sarebbe il pressing di Xavi, che starebbe spingendo sull’acceleratore affinché Dembele decida di restare in Catalogna. Il club catalano sta facendo uno sforzo economico non indifferente: la palla ora passa al diretto interessato, che dovrà a stretto giro di posta sciogliere definitivamente le riserve.