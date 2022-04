Calciomercato Juventus, ribaltone Dybala | Il poker è servito

Una decisione importante riguardo il calciomercato la Juventus l’ha già presa, con Dybala che non rinnoverà il suo accordo con i bianconeri.

Dopo le tante voci che hanno accompagnato lo scorso inverno, alla fine il club bianconero ha rotto gli indugi. Nessuna proposta di rinnovo per l’attaccante argentino che dunque concluderà il suo contratto con la Juventus il prossimo 30 giugno. E sarà libero di trovare una nuova collocazione a parametro zero, con i bianconeri che dovranno poi accelerare sul mercato per trovare un sostituto all’altezza.

Quel che appare certo è che Dybala non rimarrà disoccupato a lungo. Del resto chi non vorrebbe avere il campione argentino nella propria squadra? Le richieste di ingaggio sono alte ma specie all’estero c’è chi è pronto ad accontentarle. Quale sarà allora il futuro del calciatore?

Calciomercato Juventus, quattro squadre di Premier all’assalto di Dybala

ESPN ha sottolineato come ci siano diversi club italiani e spagnoli che hanno sondato il terreno con l’attaccante argentino. Ma che c’è un poker di squadra di Premier League che hanno le maggiori possibilità di aggiudicarsi le sue prestazioni. Arsenal, Manchester United e Newcastle stanno tutte cercando una punta di spessore internazionale oltre al Tottenham di Conte e Paratici, che conoscono benissimo le qualità del calciatore bianconero. Non ci sarebbero stati ancora dei discorsi approfonditi per ingaggiare l’attaccante, ma a fine stagione chi vorrà Dybala dovrà accelerare per bruciare la concorrenza. Anche l’Inter, che pareva essere in vantaggio sul numero dieci, rischia di rimanere a bocca asciutta. Se ne capirà di più nelle prossime settimane sulla possibile destinazione della “Joya”.