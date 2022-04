Stringe i denti ma alza bandiera bianca | A rischio per la Juventus

Juventus, notizie importanti in vista di uno dei prossimi impegni dei bianconeri: potrebbe saltare il confronto con la “Vecchia Signora”.

Vero e proprio tour de force per la Juventus in questo finale di stagione, con i bianconeri che, oltre a giocarsi il terzo posto con il Napoli, se la vedranno anche con l’Inter nella gara che mette in palio la conquista della Coppa Italia. Sarà molto importante per Allegri dosare le forze, in una stagione nella quale Morata e compagni sono stati falcidiati da numerosi infortuni, che hanno inficiato in maniera determinante sulle prestazioni fornite dalla “Vecchia Signora”.

Contro il Venezia, sarà fondamentale conquistare i tre punti per mettere in cascina l’aritmetica qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Settimana prossima, la banda di Allegri sarà di scena al “Ferraris”, dove sfiderà un Genoa desideroso di mettere in cascina punti preziosi per rilanciare le proprie ambizioni salvezza. In questo momento, la squadra di Blessin è impegnata nel derby della Lanterna contro la Samp, con il tecnico del Grifone che è stato costretto al cambio poco dopo la mezz’ora, per un problema fisico accorso a Sturaro. L’ex centrocampista della Juve è stato prontamente rilevato da Portanova. A sei giorni dalla sfida con i bianconeri, staremo a vedere se Sturaro riuscirà a recuperare in tempo: secondo quanto riferito da DAZN, Sturato avrebbe patito un problema al flessore.