Calciomercato Juventus, 200 mila sterline a settimana: svolta Dybala

Calciomercato Juventus, offerta monstre per Dybala: svolta in quello che potrebbe essere il futuro dell’ormai ex attaccante bianconero

Il futuro di Dybala è ancora tutto da scrivere, a quanto pare. Nonostante tutti danno ormai, quasi per fatto, un accordo tra l’argentino – ormai ex attaccante della Juventus – con l’Inter. Ma secondo quanto riportato dall’Inghilterra, potrebbe entrare una nuova squadra in corsa per la Joya. Una di quelle che di problemi economici non ne ha e che avrebbe messo sul piatto un’offerta di 200mila sterline a settimana.

Non è difficile intuire che si tratti del Newcastle, che dopo aver pressoché messo in cascina la salvezza in questa seconda parte di stagione, è pronto a investimenti importanti, per il prossimo anno, per tenere il passo degli squadroni della Premier League. Ed è per questo motivo – secondo football insider – che i bianconeri d’Inghilterra, così come anche Arsenal, Manchester United e Tottenham a quelle latitudini, ci hanno messo gli occhi addosso.

Calciomercato Juventus, svolta Dybala

Quella del Newcastle, comunque, qualora la dirigenza inglese si presentasse con un progetto importante – e se soprattutto venissero confermate queste indiscrezioni sull’ingaggio – potrebbe insomma essere una soluzione per il futuro dell’argentino. Che ancora non ha deciso, e almeno su questo siamo sicuri, dove andare a giocare il prossimo anno. Certo, rimanere in Serie A forse sembra la soluzione più logica, ma poi sono realmente i soldi che fanno la differenza. E un ingaggio come quello del club inglese, nessuno o quasi se lo potrebbe permettere in nessun campionato.

Vedremo gli sviluppi, con l’amaro in bocca su un addio che non sarà così semplice da digerire per i tifosi della Juventus che, per sette anni e comunque tra alti e bassi, hanno ammirato un giocatore particolare, di quelli che quando stanno bene possono fare realmente la differenza.