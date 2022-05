Calciomercato Juventus, “scartato” da Allegri: l’Inter lo riporta in Serie A

Calciomercato Juventus, Allegri preferisce altri giocatori. Immediato l’inserimento di Marotta per portarlo all’Inter. Le ultime a riguardo.

Sarà una campagna acquisti ricca di novità in casa bianconera e non solo. Cherubini e colleghi sono ben consapevoli di dover rinforzare lo scacchiere da consegnare al mister livornese il prossimo anno, cercando di ridurre nuovamente un gap ispessitosi in modo importante in questo biennio.

Più volte, in questa sede, abbiamo evidenziato come la società di Agnelli cercherà prossimamente un valido sostituto di Dybala, sottolineando al contempo come la sortita del numero 10 non dovesse far distrarre da quelle che saranno anche altre tipologie di intervento.

In queste ore, ad esempio, è aumentato l’interesse per Matic, secondo centrocampista del Manchester United dopo Pogba ad essere accostato alla Juventus e finito sul taccuino degli addetti ai lavori.

Calciomercato Juventus, Paredes scartato: lo prende l’Inter

Ciò che è più mancato alla compagine di Allegri in questa stagione è infatti l’assenza di un vero e proprio equilibratore di centrocampo, del quale la dirigenza è alla ricerca da diverso tempo.

A tal proposito, riferiamo di un importante aggiornamento de “L’Equipè”. Nel corpus di giocatori accostati, figura infatti anche Leandro Paredes, in uscita dal PSG. L’argentino è stato proposto alla Vecchia Signora che è però alla ricerca di giocatori diversi.

La pista più calda è quella dell’Inter, complice la richiesta di Inzaghi di garantirsi una più che valida alternativa all’inamovibile Marcelo Brozovic.