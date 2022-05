Calciomercato Juventus, Conte “regala” l’erede di Alex Sandro

Ci saranno diversi movimenti in entrata e in uscita nel prossimo calciomercato di una Juventus intenzionata a cambiare pelle in più reparti.

L’organico sarà rinnovato e ringiovanito, una delle missioni della dirigenza bianconera è quella di trovare degli elementi che possano essere per anni delle colonne della squadra. Proseguendo dunque con la strategia iniziata con gli arrivi nello scorso mese di gennaio di Zakaria e Vlahovic. Solo così mister Allegri potrà puntare nuovamente allo scudetto e ad un posto importante in Europa.

Si cambierà anche sulla fascia sinistra dove Alex Sandro sembra destinato alla partenza. Il rendimento del brasiliano è stato altalenante, il suo contratto scade nel 2023. Questo spingerà i bianconeri alla ricerca di un suo erede. Tra i nomi più caldi ci sono quelli di Emerson Palmieri e Renan Lodi, ma occhi anche ad altre alternative.

Calciomercato Juventus, anche United e Barcellona su Reguilon

Come si legge infatti su “Fichajes” il Tottenham è pronto a mettere sul mercato Sergio Reguilon, laterale sinistro che in Premier League non ha avuto il rendimento che il club londinese sperava. Un investimento importante, di 30 milioni di euro, che gli Spurs non riusciranno a ripagare visto che dovranno cederlo ad un prezzo inferiore. Il portale specializzato in calciomercato inserisce anche la Juventus tra le squadre che sono interessate al terzino sinistro. Per i bianconeri ci sarebbe però la concorrenza di altri due grandi club europei. In primis il Barcellona, che potrebbe essere maggiormente attrattivo per un calciatore spagnolo: i blaugrana stanno rinnovando la loro rosa e Reguilon potrebbe essere un tassello importante per la fascia. E poi c’è lo United del nuovo allenatore Ten Hag, altra squadra che si candida ad essere protagonista nel prossimo calciomercato estivo.