Juventus-Venezia, mal di pancia Bernardeschi | Reazione immediata

Juventus-Venezia, la sostituzione di Federico Bernardeschi non passa inosservata: ecco il motivo svelato da DAZN.

La Juventus – in qualche modo – è riuscita a venire a capo, contro il Venezia, di una partita che si era incredibilmente complicata dopo il pareggio di Mattia Aramu. Alla fine, però, grazie alla doppia zampata di Leonardo Bonucci, i bianconeri hanno conquistato tre punti di fondamentale importanza per consolidare il quarto posto, continuando a restare in scia del Napoli.

Non è riuscito ad incidere Federico Bernardeschi, che ha provato in più di una circostanza a rendersi pericoloso, ma con scarsi risultati. L’ex Fiorentina è stato sostituito poco prima dell’ora di gioco. Secondo quanto riferito da DAZN, l’esterno non si è accomodato neanche in panchina in quanto “vittima” di problemi gastro intestinali, e sarebbe ritornato direttamente negli spogliatoi. Nulla di rilevante, dunque, per la compagine bianconera, con Allegri che in più di una circostanza è stato costretto a far fronte ad una vera e propria emergenza.