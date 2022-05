Il calciomercato della Juventus ancora non è ovviamente entrato nel vivo ma nelle prossime settimane si inizieranno ad intensificare i contatti.

Ci sarà molto lavoro da fare per la dirigenza. Che dovrà portare alla corte di Allegri quegli elementi giusti per far compiere un salto di qualità alla squadra bianconera. Innesti in arrivo praticamente in tutte le zone del campo, anche perchè una delle missioni più importanti sarà quella di ringiovanire l’organico per aprire un nuovo ciclo vincente.

Non ci sarà reparto che non sarà interessato dai cambiamenti, dalla difesa all’attacco. E anche il centrocampo vedrà il probabile arrivo di almeno due nuovi elementi. Si dovranno valutare giovani e anche i ritorni dai prestiti, quindi la strategia è ancora tutta da definire. Ma qualche indizio è arrivato proprio dal campo, con Allegri che ha deciso contro il Venezia di dare spazio al baby Miretti, che ha disputato una partita brillante, al di sopra delle aspettative.

Calciomercato Juventus, Miretti può essere confermato in prima squadra

Proprio la prova di ieri di Miretti ha convinto Allegri, che ha visto ripagata la sua fiducia nei confronti del giovane centrocampista, e anche i tifosi bianconeri. A centrocampo ci saranno diversi cambiamenti, come detto, nella prossima stagione e non è da escludere che la Juventus decida di puntare forte su questo ragazzo del 2003. Il club è intenzionato a cercare un playmaker di spessore, con Jorginho che rimane l’obiettivo numero uno. Se la Juve riuscisse a portare a Torino il regista della nazionale azzurra, potrebbe anche decidere di tenere Miretti come suo vice. Senz’altro potrebbe imparare molto dall’ex Verona e Napoli. In questo caso a rischiare il posto potrebbe essere Arthur: di fronte ad una offerta importante i bianconeri potrebbero considerare l’ipotesi di cederlo.