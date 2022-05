Calciomercato Juventus, le mani su Salah: l’intreccio con Allegri è triplo

Calciomercato Juventus, le mani su Salah: l’intreccio con la squadra di Massimiliano Allegri è triplo. Ecco le indiscrezioni del Daily Telegraph

L’intreccio potrebbe essere triplo e riguarda non solo la Juventus, ma anche le altre big d’Europa. La prossima estate sul fronte calciomercato infatti si preannuncia caldissima, con molti giocatori di primissimo livello che potrebbero cambiare squadra. E, alcuni di questi, sono anche stati accostati alla Vecchia Signora. Ma andiamo nel dettaglio.

L’effetto domino in questo momento – secondo le informazioni che sono ripotate dal Daily Telegraph – lo potrebbe scatenare Mbappé, che ancora non ha rinnovato con il Psg e che probabilmente lascerà il club francese alla fine della stagione per volare in Spagna, al Real Madrid, che da più di un anno sta facendo la corte a quello che probabilmente sarà il pallone d’oro dei prossimi anni. Leonardo per tutelarsi da questa partenza avrebbe messo nel mirino Salah – anche lui accostato alla Juve – che il Liverpooll potrebbe decidere di cedere nel momento in cui non si trovasse un accordo per il contratto in scadenza nel 2023.

Calciomercato Juventus, intreccio triplo

Ma non ci sarebbe solamente l’egiziano nel mirino del diesse parigino, ma anche Dembele, il francese che al Barcellona non ha fatto benissimo e che Cherubini segue da un poco di tempo. Potrebbe essere sicuramente un ostacolo decisamente importante per la dirigenza bianconera qualora queste indiscrezioni venissero confermate.

Infine: questione Di Maria. Anche in questo caso a quanto pare il Psg è alla ricerca di un sostituto. L’argentino, questo è quasi certo, lascerà Parigi alla fine della stagione perché il suo contratto non verrà rinnovato. E la Juve ci pensa, anche Al Fideo, che potrebbe portare qualità ed esperienza al gruppo di Massimiliano Allegri.