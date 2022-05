Calciomercato Juventus, Milinkovic Savic ha già deciso

Calciomercato Juventus, la decisione di Milinkovic Savic sembra fatta. Ecco cosa sarà del futuro del centrocampista.

Calciomercato Juventus, Milinkovic Savic è il grande obiettivo in mediana. Il centrocampista serbo ha tutte le caratteristiche per fare la differenza fin da subito, iniziando proprio dalla sua grande esperienza nel campionato italiano.

Stando infatti alle ultime indiscrezioni le volontà del giocatore sono chiare, per quanto concerne il suo futuro naturalmente, Savic vuole rimanere in Serie A. Secondo il giornalista ‘Giovanni Albanese’ il serbo ha le idee super chiare su quello che sarà il suo destino.

Calciomercato Juventus, Milinkovic Savic vuole rimanere in Serie A | Cherubini avvisato

Un messaggio chiaro per la Juventus che sta cercando proprio un centrocampista dalle sue caratteristiche. Il serbo è nella lista dei preferiti già da diverse stagioni e proprio dalla prossima si potrebbe realizzare, finalmente, il grande sogno di dirigenza e tifosi.

Milinkovic Savic alla Juventus adesso si può ma è una trattativa tutt’altro che semplice per diversi ostacoli che non faciliterebbero l’operazione. Il mercato però deve ancora iniziare e dall’estate, sicuramente, il nome di Savic sarà al centro dei giornali essendo, di fatto, uno degli obiettivi primari in casa bianconera. In attesa di ulteriori novità, intanto, Allegri sogna il grande colpo a centrocampo che arriverà per volontà della dirigenza.