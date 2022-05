Calciomercato Juventus, il Milan ha in serbo la diavoleria: Allegri in scacco

Calciomercato Juventus, in attesa che si concluda la trattativa per il cambio di proprietà i rossoneri cominciano a muoversi sul mercato.

Qualche giorno fa avrebbe annunciato ai suoi compagni la volontà di lasciare la Lazio. Si vocifera, addirittura, di un accordo già raggiunto dalle due parti, volto a fare in modo che il club ottenga in cambio della sua cessione un’entrata che sia il più sostanziosa possibile. Se è chiaro, ormai, che con il passato abbia chiuso, non si può dire altrettanto delle sue intenzioni future.

Sappiamo che a corteggiare Sergej Milinkovic-Savic sono in tanti. C’è il Manchester United, tanto per cominciare, ma anche il Psg. Le due squadre hanno già presentato un’offerta per lui, ma le trattative sono ancora aperte e la Juventus farà di tutto per tentare il colpo. Solo che la lista dei pretendenti, a quanto pare, si sta allungando.

Calciomercato Juventus, anche il Milan su Milinkovic-Savic

Anche il Milan, come ha fatto sapere oggi Tuttosport, vorrebbe mettere le mani su Milinkovic-Savic. I rossoneri, che si preparano a cambiare proprietà con l’arrivo del fondo Investcorp, sono da tempo in cerca di un centrocampista che abbia le doti giuste per sopperire all’assenza di Franck Kessié, diretto al Barcellona, e sembra proprio che le abbiano individuate nel profilo del giocatore serbo.

Non sorprende che tanti club si contendano l’attuale uomo della Lazio. In questa stagione ha collezionato 44 presenze e totalizzato, tra coppe e campionato, la bellezza di 12 assist e 10 gol. Ecco perché sarà difficile che Allegri, ma anche il Milan, decidano di rinunciare a lui: l’occasione è troppo ghiotta e, a questo punto, può succedere di tutto.