Calciomercato Juventus, ennesimo scontro con il Milan | Arriva gratis

Sognare acquisti di spessore per la prossima stagione. I tifosi bianconeri si aspettano davvero molto nel prossimo calciomercato della Juventus.

La rosa di mister Allegri subirà dei profondi cambiamenti. Dalla difesa all’attacco, non c’è dubbio che l’allenatore livornese attenda dei rinforzi per avere a disposizione un organico sempre più ricco di alternative. Che possa aprire un nuovo ciclo vincente sia in Italia che in Europa. Anche i supporters della Juventus sanno benissimo che ci sarà bisogno di diversi calciatori per allestire una squadra forte e che la società dovrà fare degli investimenti importanti.

Si guarderà con particolare attenzione anche al mercato dei futuri parametri zeo, quei calciatori che sono attualmente in scadenza di contratto e che sono pronti a cambiare aria al termine dell’attuale stagione. Anche perché la lista dei possibili colpi è lunga e ricca di alternative.

Calciomercato Juventus, anche il Milan interessato a Lingard

Un duello di mercato in vista potrebbe esserci tra i bianconeri e il Milan rispetto ad un calciatore che sarà uno dei più ambiti nella lista dei futuri parametro zero. Lingard, centrocampista del Manchester United, infatti lascerà i Red Devils dopo il 30 giugno visto il mancato rinnovo. Calciatore esperto e di qualità, la Juventus sarebbe interessata a lui così come i rossoneri. Questo è quanto si legge su ESPN. Chi vorrà prenderlo dovrà essere bravo ad anticipare la concorrenza, la serie A sarebbe una destinazione gradita al calciatore. Lingard – spiega il network – è uno dei tanti calciatori dello United destinati a lasciare l’Inghilterra alla fine della stagion. Insieme a lui anche Paul Pogba, Juan Mata, Edinson Cavani e Nemanja Matic.