Calciomercato, Mou guarda in casa Juve | L’indizio che non passa inosservato

Calciomercato, il tecnico giallorosso è interessato a due giocatori bianconeri: arriva la conferma dei bookmaker.

José Mourinho è al timone della Roma solamente dalla scorsa estate ma tra qualche settimana potrebbe scrivere una pagina importante della storia del club giallorosso. Nella serata di giovedì i capitolini scenderanno in campo in un Olimpico tutto esaurito contro il Leicester nella semifinale di ritorno di Conference League.

Si parte dall’1-1 dell’andata e la posta in palio, inutile dirlo, è davvero alta. Per un club che è a secco di titoli dal 2008 sarebbe un grande traguardo sollevare al cielo un trofeo continentale. L’allenatore portoghese, in attesa di affrontare le Foxes per la seconda volta in sette giorni, ha iniziato a programmare la nuova stagione insieme alla società, indicando quale dovrà essere la strada da perseguire nel prossimo calciomercato. Per fare il salto di qualità e tornare a lottare per obiettivi più nobili come la Champions League e, perché no, anche lo scudetto, Mou ha fatto capire ai Friedkin che serviranno maggiori investimenti.

Calciomercato, Bernardeschi e Dybala nel mirino dello Special One

Lo Special One guarda con attenzione anche in casa Juventus. Nel suo mirino ci sono due calciatori bianconeri che non rinnoveranno con la Vecchia Signora e dal prossimo 1 luglio inizieranno una nuova avventura professionale. Si tratta di Federico Bernardeschi e Paulo Dybala, entrambi in in scadenza di contratto. Un interesse confermato anche dai bookmaker di Sisal, che quotano un eventuale approdo nella Capitale della “Joya” a 4,50. Più improbabile invece l’arrivo dell’esterno di Carrara, bancato a 6.

Bernardeschi e Dybala sarebbero in ogni caso due acquisti non di poco conto per una squadra che vuole tornare a fare la voce grossa, soprattutto in Italia.