Calciomercato Juventus, addio gratis | Offerta ridicola sul piatto

Sebbene l’ufficialità sia lontana, le strade di Federico Bernardeschi e quelle della Juventus sono destinate a separarsi. Siamo a maggio, la stagione è praticamente agli sgoccioli ma di accordi per il fatidico rinnovo del contratto non v’è alcuna traccia. La volontà dell’ex Fiorentina sarebbe quella di restare a Torino e non ne ha mai fatto mistero. Emblematico soprattutto l’atteggiamento mostrato nell’ultimo mese, rientrando in campo dopo l’infortunio con un piglio diverso, più convinto, forse un tentativo di persuadere la società del fatto che può essere ancora utile alla causa.

La distanza tra l’offerta e la domanda, tuttavia, resta ampia. E nemmeno l’incontro con il suo procuratore Federico Pastorello, avvenuto proprio nel pomeriggio torinese, sembra essere stato risolutivo. Già, perché la Juventus è intenzionata a restare ferma sulle proprie posizioni. L’obiettivo è abbassare il monte stipendi e in quest’operazione rientrerebbe anche il contratto di Bernardeschi, il cui ingaggio verrebbe sostanzialmente dimezzato.

Improbabile che in un mese e mezzo cambi qualcosa. O che il club si convinca ad assecondare le richieste del centrocampista carrarese. Non mancano, però, le squadre interessante al classe ’94, campione d’Europa con l’Italia di Mancini.

Federico #Bernardeschi is ready to leave #Juventus as a free agent. #Lazio are interested in him, but have offered a lower salary (€1,6M/year). #Galatasaray have also asked info for the italian player. #transfers https://t.co/OJqV5hlkqW

