Calciomercato Juventus, accordo per Dybala: firma un quadriennale

Calciomercato Juventus, accordo per Dybala: firma un contratto quadriennale a 6 milioni di euro a stagione. Trattativa nella fase conclusiva

L’incubo che ogni tifoso della Juventus aveva, sembra proprio che si dovrà materializzare. Almeno stando alle informazioni che questa mattina sono state riportate dalla Gazzetta dello Sport che parla di un accordo trovato, sulla base di un contrato quadriennale, tra Paulo Dybala e l’Inter. Ingaggio di 6 milioni di euro a stagione più bonus. Insomma, il quotidiano rosa sottolinea come ormai si sia nella parte finale della trattativa.

I colloqui erano iniziati già prima che la Juventus ufficializzasse l’addio alla fine dell’anno. Poi, dal momento in cui Marotta ha avuto il via libera, allora l’ad dei nerazzurri ha inserito la marcia. Nella scorsa settimana, dopo la sconfitta di Bologna e prima della trasferta vittoriosa a Udine, ci sono stati ulteriori contatti che hanno portato all’accordo. Trovato, come detto.

Calciomercato Juventus, Dybala all’Inter

Era nell’aria, la notizia. Senza dubbio l’Inter è stata la squadra che ci ha provato in maniera insistente e con largo anticipo. Ed è in questo modo che Marotta ha praticamente bruciato la concorrenza dell’Atletico Madrid soprattutto, di alcune squadre di Premier League, e anche della Roma che ci aveva fatto un pensiero. Dybala ormai sembra con la testa al suo prossimo club, e la sensazione, arrivati a questo punto, è che Allegri lo schieri davvero poco o per nulla in questa parte finale di campionato.

Inoltre, mercoledì prossimo c’è anche la finale di Coppa Italia all’Olimpico contro i nerazzurri. Contro l’acerrima nemica e contro la prossima squadra che quasi sicuramente, ormai, sarà dell’argentino. Un tradimento? Difficile dirlo in questo momento, soprattutto perché Dybala al tavolo delle trattative si è seduto. Ma alla Juve aveva chiesto una cifra decisamente diversa. Forse anche lui voleva cambiare aria.