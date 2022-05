Calciomercato Juventus, Cherubini insaziabile: nuovo gioiello dalla “Dea”

Tanti nomi vengono accostati alla Juventus in previsione del prossimo calciomercato. In estate i bianconeri effettueranno diversi movimenti in entrata e in uscita.

La rosa del tecnico Massimiliano Allegri si appresta a vivere una piccola rivoluzione. Ci sono dei giocatori che sicuramente andranno via (come Dybala per la scadenza del suo contratto) e che andranno rimpiazzati con altri campioni in grado di fare la differenza sia in Italia che in Europa.

L’allenatore della Juventus aspetta rinforzi in tutti i reparti e ovviamente anche i tifosi sperano che la dirigenza possa accontentare le sue richieste. Tra i settori che potrebbero subire maggiori cambiamenti c’è il centrocampo. Dove i bianconeri cercano non solo un regista puro ma anche una mezzala che abbia i tempi giusti di inserimento e che possa garantire un buon numero di reti. La lista dei calciatori accostati alla Juve è già lunga.

Calciomercato Juventus, Koopmeiners alternativa a centrocampo

Adesso però sembra potersi aggiungersi anche un’altra alternativa per la linea mediana, magari con un nome meno altisonante ma comunque importante come quello di Koopmeiners, così come ha rivelato il giornalista Momblano a “Juventibus”. Il centrocampista olandese è reduce da una stagione tutto sommato positiva con la maglia dell’Atalanta. Calciatore che ha ancora ampi margini di crescita, vista la giovane età, e che sarebbe un investimento importante non solo per il presente ma anche per il futuro. Il nerazzurro potrebbe rappresentare una sorta di “piano B” qualora la Juventus non riuscisse a mettere le mani su obiettivi primari come Milinkovic-Savic o Jorginho. Certamente ci sarebbe da convincere l’Atalanta a cederlo: i bergamaschi non lo lasceranno certo partire per pochi spiccioli…