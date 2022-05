Nel prossimo calciomercato la Juventus senz’altro effettuerà dei movimenti sia in entrata che in uscita. La rosa di Allegri aspetta rinforzi.

Novità in arrivo nel corso dell’estate per la squadra bianconera, che è intenzionata a ringiovanirsi e rinnovarsi per puntare a nuovi traguardi. La Juventus tenterà un nuovo assalto allo scudetto e vorrà farsi largo anche in Champions League. L’allenatore ha bisogno però di innesti di qualità praticamente in tutte le parti. A partire dall’attacco che rimarrà orfano di Dybala e che dunque avrà bisogno di una nuova stella, di un partner ideale per Vlahovic.

Ma serviranno anche volti nuovi a centrocampo ed in difesa, dunque un lavoro super per la dirigenza bianconera. Che è già al lavoro da tempo per accontentare le richieste di Allegri, nel tentativo di bruciare sul tempo la concorrenza sugli obiettivi prefissati. La qualificazione matematica alla prossima Champions è senz’altro una buona notizia per le casse del club.

Calciomercato Juventus, i soldi della Champions per Zaniolo e Milinkovic-Savic

Come ha infatti sottolineato Tuttosport, grazie al torneo internazionale la Juventus incasserà dall’Uefa oltre 50 milioni di euro. Una somma che è destinata ad aumentare anche grazie agli incassi dello Stadium che arriveranno nel corso della stagione. I soldi della Champions serviranno ad incrementare la possibilità di spesa del club, che potrebbe investire su uno o più obiettivi primari. Il primo nome è quello di Milinkovic-Savic della Lazio, per il quale però i biancocelesti hanno sparato alto chiedendo ben 70 milioni di euro. Non bisogna dimenticarsi poi che la Juventus strizza l’occhio anche a Zaniolo, calciatore della Roma. Elemento che Allegri stima molto anche per la sua duttilità e che potrebbe essere il grande colpo dell’estate.