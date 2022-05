Calciomercato Juventus, erede Szczesny già scelto: arriva “mister 80 milioni”

Calciomercato Juventus, la “rivoluzione” bianconera potrebbe arrivare a toccare anche la porta: dall’Inghilterra non hanno dubbi.

Rivoluzione. Non c’è modo migliore di questo per sintetizzare il piano che la Juventus ha in serbo per la prossima stagione. Sono diversi i reparti che necessitano di qualche miglioria, per cui il calciomercato sarà movimentato come non mai.

Tra i tanti obiettivi che la società si è posta c’è quello di ingaggiare un possibile erede dell’estremo difensore polacco Wojciech Szczęsny, che pare sia già stato in realtà individuato dai bianconeri. Secondo football.london, nel mirino della Vecchia Signora ci sarebbe Kepa Arrizabalaga. Al momento lo spagnolo è il secondo portiere del Chelsea: il club qualche anno fa lo pagò profumatamente per portarlo a Londra dall’Athletic Bilbao e lo ha messo sotto contratto fino al 2025, ma nella stagione che sta per concludersi il suo contributo è stato pressoché minimo.

Calciomercato Juventus, Kepa possibile alternativa al polacco

Le squadre europee, così come la Juventus, sono comunque consapevoli del suo enorme potenziale ed è per questo motivo che anche la Lazio e il Newcastle United sono interessate a lui tanto quanto lo sono i bianconeri. L’ipotesi sul piatto, per il direttore sportivo Cherubini, sarebbe quella di valutare un trasferimento in prestito in estate. Cosa che Kepa potrebbe gradire, visto che ha manifestato la volontà di giocare con maggiore continuità. Thomas Tuchel, infatti, preferisce continuare a puntare sul senegalese Edouard Mendy.

Tornando alla Juventus, la Signora non ha mai smesso neanche di pensare a Gianluigi Donnarumma, ma il suo ingaggio elevato lo rende al momento una preda inavvicinabile.