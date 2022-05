Juventus, pugno duro di Allegri | Non solo mercato: la rivoluzione è totale

Juventus, pugno duro di Allegri alla fine della stagione. Rivoluzione non solo in squadra, ma anche altri componenti dello staff verso l’addio

Ve ne abbiamo parlato nel corso di questa stagione di come gli infortuni, troppi, tanti, hanno caratterizzato l’annata della Juventus. Tutti, o quasi tutti nel corso dell’anno, hanno subito un infortunio muscolare che ha messo in difficoltà Allegri nelle sue scelte. Insomma, anche nello staff c’è aria di rivoluzione totale. Non sono nella rosa bianconera che per forza di cose deve essere sicuramente rinforzata e svecchiata.

La situazione quindi, a poche giornate dal termine, inizia a delinearsi. Con la qualificazione alla prossima Champions League ormai conquistata, la società bianconera inizia a pensare alla programmazione. E secondo le informazioni riportate da goal.com, sono molti i settori dello staff, soprattutto quello medico, che vedranno inserimenti di nuove pedine.

Juventus, rivoluzione Allegri

Sembra essere ai saluti Nikos Tzouroudis, e di conseguenza avrà più poteri nelle decisioni Marco Freschi. Inoltre cambierà quasi del tutto la squadra dei fisioterapisti: c’è la sensazione infatti che alcuni infortuni abbiano la necessità di maggiori tempi di recupero rispetto a quello che succede nelle altre squadre. In poche parole, il tecnico livornese, con il supporto della società, cercherà delle figure diverse.

In tutte le componenti quindi la Juventus cambierà pelle. Il ciclo sportivo, finito l’anno scorso dopo che con Pirlo in panchina non c’è conquistato lo scudetto, deve essere ripreso al più presto possibile. E da qui alla fine della stagione può succedere ancora di tutto, con la sensazione che nessuno è certo di rimanere anche il prossimo anno.