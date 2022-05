Calciomercato Juventus, “dimissioni” Allegri: i tifosi hanno già deciso

By

Calciomercato Juventus, “dimissioni” Allegri: i tifosi sui social hanno già deciso il futuro dell’allenatore. Spopola #AllegriOut

La Juventus più pazza – nel senso cattivo della cosa, è evidente – degli ultimi 10 anni. Incredibile come la squadra di Massimiliano Allegri non riesca a trovare né continuità nei risultati e nemmeno un pizzico di gioco. La sconfitta di ieri contro il Genoa infine ha rimesso a galla tutti i malumori della tifoseria, che si è riversata sui social criticando aspramente l’operato del tecnico.

Qualcuno chiede le dimissioni immediate, altri invece criticano quello che è stato fino al momento il rendimento di una squadra che mercoledì si giocala finale di Coppa Italia contro l’Inter e che ormai alla stagione non ha più nulla da chiedere. AllegriOut spopola su Twitter, e qualcuno scrive anche che Pirlo ha fatto più punti. Certo, l’anno scorso la Juve è andata in Champions League solamente grazie al pareggio del Verona sul campo del Napoli. Ma alla fine, i fatti dicono che ha portato a casa due trofei.

Calciomercato Juventus, spopola l’#AllegriOut

Insomma, sui social spopola l’AllegriOut, con moltissimi tifosi – che ovviamente non ricordano i trofei vinti dal tecnico nella sua prima era bianconera – che chiedono le dimissioni o addirittura l’allontanamento da parte della società. Ovviamente non sarà così: il progetto di Agnelli, così come lo stesso presidente ha dichiarato più e più volte, è sul lungo termine e nessuna decisione ovviamente verrà presa.

Certo è che tutti si aspettavano qualcosa di più da questa squadra che sembra aver staccato la spina completamente dopo essersi garantita la qualificazione alla massima competizione europea per il prossimo anno. C’è da dire, comunque, che quella di mercoledì potrebbe essere una serata importante. Portare a casa la Coppa Italia, contro l’Inter, dopo la delusione in Supercoppa, potrebbe rendere il tutto meno amaro.