I tifosi aspettano con ansia l’apertura ufficiale delle trattative estive per il calciomercato di una Juventus che vuole tornare a vincere.

La stagione sta per concludersi con la qualificazione alla prossima Champions League già in tasca e un trofeo che si può mettere in bacheca. La finale di Coppa Italia del prossimo mercoledì contro l’Inter sarà un obiettivo molto importante, che potrebbe essere l’inizio di un nuovo ciclo vincente dei bianconeri.

Di sicuro ci saranno tanti cambiamenti all’interno della rosa di Allegri, che per puntare nuovamente allo scudetto ha bisogno di volti nuovi. Almeno uno per ogni zona del campo, anche se in attacco potrebbero essere di più. Ma pure a centrocampo si preannunciano delle novità. Il tecnico vorrebbe poter contare su un playmaker e magari anche su un centrocampista che possa garantire un buon numero di gol. Nel frattempo si gode la crescita di un giovane che si sta mettendo in grande evidenza.

Calciomercato Juventus, Miretti ancora tra i migliori e verso la conferma

Miretti si è imposto nuovamente nella posizione di regista, il suo ritorno è stato senz’altro migliore di quello di Arthur. Il calciatore ex Barcellona, al quale va data l’attenuante di essere appena rientrato dall’infortunio, non ha brillato. Le sue caratteristiche di gioco sembrano essere abbastanza distante da quelle che richiedono le idee di mister Allegri, che sta cercando un playmaker che sappia effettuare lanci lunghi, verticalizzazioni e giocate ariose. In estate dunque non è affatto da escludere che la Juventus possa puntare forte sul giovane centrocampista e prendere in considerazione l’ipotesi di cedere Arthur, il cui ingaggio pesa (e non poco) sulle casse del club. Miretti sta dimostrando davvero di avere le caratteristiche giuste per far parte della squadra del futuro.