Calciomercato Juventus, Paredes ha già scelto: annuncio ufficiale

Il calciomercato della Juventus si appresta a vivere le prossime settimane in modo intenso. Quali saranno i prossimi rinforzi dei bianconeri?

Ancora poche partite da affrontare, tra cui la cruciale finale di Coppa Italia con l’Inter, e poi per la Juventus sarà il tempo di concentrarsi intensamente sul mercato. Perchè mister Allegri aspetta dei rinforzi in tutte le zone del campo e la dirigenza dovrà darsi da fare per accontentare le sue richieste. Prima ovviamente si dovranno fare delle valutazioni importanti sulle cessioni da effettuare e sui giocatori che rientreranno dai prestiti.

Sia in attacco (dove verrà meno sicuramente Dybala) che a centrocampo la Juventus ha bisogno di giocatori che possano far compiere alla squadra il salto di qualità. Elementi che possano essere per i prossimi anni le colonne della squadra bianconera. La lista dei potenziali colpi è lunga e si dovrà duellare con la concorrenza per riuscire a spuntarla.

Calciomercato Juventus, Paredes sogna il Real Madrid

A centrocampo Allegri vorrebbe poter contare su un playmaker, un giocatore d’ordine che sappia tenere in mano il gioco e dettare i tempi della manovra. Jorginho rimane una pista percorribile, mentre sembra allontanarsi quello che nei giorni scorsi è stato un potenziale obiettivo da accostare ai bianconeri. Stiamo parlando di Leandro Paredes, oggi in forza al Psg, calciatore che conosce bene la serie A visti i trascorsi con la Roma. Calciomercato.it riporta le parole dell’argentino a “Tyc Sports”, che fanno luce su quello che potrebbe essere il suo futuro. “Mi piacerebbe giocare nel Real Madrid, è un club importante e qualsiasi giocatore sogna di vestire quella maglia. Ma qui al Psg mi trovo molto bene”. Parole che ad ogni modo indicano una sua preferenza nel caso in cui i francesi lo lascerebbero partire.