Calciomercato Juventus, Guardiola “scippa” Allegri: regalone coi fiocchi

Calciomercato Juventus, Guardiola scippa Allegri: regalone con i fiocchi per il tecnico catalano e operazione clamorosa in Inghilterra

Non molla Guardiola. Non ha nessuna intenzione di farlo il tecnico catalano che nonostante debba ancora conquistare la Premier League – se la gioca con il Liverpool – pensa già alla prossima stagione. E a vincere ovviamente quella Champions League con il Manchester City che è il vero obiettivo della squadra inglese. Per farlo, non riuscendoci, non ha badato a spese fino al momento. E la sensazione che anche per la prossima stagione ci dovrebbero essere degli investimenti importanti, soprattutto in mezzo al campo, dove il tecnico ex Barcellona e Bayern Monaco perderà Fernardinho.

Il Daily Mail spara una bomba clamorosa sotto questo aspetto. L’altra squadra di Manchester starebbe pensare a Paul Pogba. Il centrocampista francese, in uscita dallo United, sarebbe entrato nel mirino dei Citizens. E lo stesso Pogba non avrebbe chiuso la porta in faccia a nessuno.

Calciomercato Juventus, Guardiola su Pogba

Farà delle valutazioni il Polpo su tutte le offerte che gli verranno presentate per la prossima stagione. Ovviamente in mezzo c’è anche quella della Juventus che sogna un ritorno a Torino di quel giocatore che si è messo in mostra in tutto il Mondo con la maglia bianconera. Ma questo nuovo inserimento potrebbe decisamente cambiare le carte in tavola, anche perché il tabloid britannico sottolinea come nessuna chiusura ci sia stata. Anzi, verrà presa in considerazione anche una possibile offerta dei rivali cittadini.

Il fatto che Pogba si liberi a parametro zero, permette al City di pensare ad un ingaggio monstre. In questo momento ovviamente i campioni d’Inghilterra sono dietro nella trattativa, ma non è detto che possano balzare davanti a tutti nello spazio di poco tempo. Sarebbe clamoroso.