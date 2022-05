Calciomercato Juventus, enigma da sciogliere | Addio in quota.

Accade sempre più spesso che le notizie circa l’imminente futuro di un calciatore vengano a sapersi tramite i canali social del giocatore appunto, o delle squadre interessate a lui. Negli ultimi tempi però le indiscrezioni di mercato hanno talvolta fatto capolino sui siti di calcioscommesse.

La notizia concerne proprio questo ultimo caso: il dato riportato su sisal.it, infatti, va a confermare i rumors di mercato dell’ultimo periodo. Tra le numerose quote sulle quali un qualsiasi avventore scommettitore può tentare di scommettere ritroviamo anche quella impostata come ” giocatore x cambia squadra: si /no” e tra i vari giocatori quotati è spuntato anche il nome del centrocampista bianconero.

Calciomercato Juventus, Arthur prende “quota” e potrebbe dire addio

Negli ultimi giorni l’oscillazione delle due quote riguardanti il centrocampista brasiliano della Juventus si è assestata al punto che il “si” e il “no” hanno raggiunto la stessa quota di 1,85 volte la posta. Un dato emblematico, che lascia quindi riflettere. Risulta evidente, come poc’anzi evidenziato, che le numerose voci circolate nell’ultimo periodo riguardanti un probabile addio dell’ex Barcellona non fossero poi così infondate. La mera presenza della quota, il cui valore è sempre figlio degli avvenimenti del mondo reale, è quindi un chiaro segnale che l’addio del giocatore non è poi così scontato.