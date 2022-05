Calciomercato Juventus, ansia Napoli | Irruzione lampo: 15 milioni

By

Calciomercato Juventus, 15 milioni e irruzione lampo. Rischio beffa altissimo, può cambiare tutto in poco tempo. Gli ultimi aggiornamenti.

Arrivati a questo punto della stagione, sono plurime le squadre con la testa quasi in vacanza, forti del sicuro piazzamento ottenuto in queste trentasei giornate di campionato. Non è proprio questo il caso della Juventus che, dopo aver di fatto cestinato a Genova la possibilità di arrivare al terzo posto, deve adesso pensare al delicato impegno di Coppa Italia.

L’approdo in Champions, alle spalle del podio, è ormai certo e permetterà ai bianconeri di poter intervenire sul mercato con maggiore tranquillità. Lo scacco di Vlahovic e colleghi ha invece permesso al Napoli di consolidare la terza posizione, che garantirà 2 milioni in più ad Aurelio De Laurentiis rispetto alla società di Agnelli.

Calciomercato Juventus, inserimento del Benfica per Olivera: le ultime dalla Spagna

Anche all’ombra del Vesuvio sono dunque previsti importanti cambiamenti in vista del prossimo campionato, soprattutto alla luce dei diversi addii annunciati e di alcune situazioni contrattuali che lasciano comprendere come ci siano tutti i presupposti per assistere ad una vera e propria rivoluzione.

Questo a partire dalle corsie difensive, laddove Luciano Spalletti ha chiesto un terzino sinistro che garantisca lo stesso apporto offensivo e la stessa affidabilità di Giovanni Di Lorenzo.

Il nome in pole position resta quello di Mathias Olivera, 24enne del Getafe per il quale gli spagnoli chiedono circa 15 milioni di euro. Sulle sue tracce si era registrato un interessamento della Juventus che aveva avanzato alcuni sondaggi al fine di trovare un valido sostituto di Alex Sandro.

Secondo Todofichejes.com, però, oltre ai partenopei ci sarebbe anche il Benfica, interessatosi alle sue prestazioni e la cui presenza potrebbe insidiare non poco il Napoli, intenzionato però a fare di tutto per non lasciarsi sfuggire un giocatore ammirato e osservato da tempo.