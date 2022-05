Calciomercato Juventus, il giocatore ha finalmente preso una decisione, tornando nuovamente sui propri passi. Archiviato lo scenario Inter.

Sarà un’estate di grandi cambiamenti in quel di Torino, complice le plurime sortite programmate nelle prossime settimane e l’esigenza di migliorare diversi reparti dello scacchiere di Allegri.

Quest’ultimo ha già deciso gli elementi dai quali ripartire in vista del futuro, indicando alla società l’ossatura della rosa da mantenere intatta e da plasmare con gli oculati interventi di Cherubini e colleghi.

Il club di Agnelli, al di là delle entrate e le uscite, dovrà però poi essere bravo a gestire con perizia anche i diversi nodi contrattuali, onde evitare ulteriori e spiacevoli scenari in pieno stile Dybala.

Calciomercato Juventus, accordo trovato per Bernardeschi: pericolo Inter archiviato

Il futuro dell’argentino è ormai segnato e sappiamo bene che in estate si cercheranno rinforzi anche per ovviare a quella che sarà la pesante assenza dell’argentino. Ad oggi, però, il numero 10 potrebbe non essere l’unico a salutare a parametro zero.

Nella sua stessa condizione si trova anche Federico Bernardeschi, per il quale sembrerebbe essere arrivata una svolta. Dopo le avances di diversi club di Serie A e, su tutti, dell’Inter, l’ex Fiorentina sarebbe prossimo al firmare un contratto triennale per legarsi alla Vecchia Signora.

Secondo Todofichajes, sarebbe stato trovato l’accordo ma le cifre, comunque più basse di quelle attuali, non sono ancora emerse. Attese a breve novità importanti e, forse, ufficiali.