Calciomercato Juventus, l’ultima curva prima del Pogback: Allegri morde il freno

Calciomercato Juventus, Allegri morde il freno per il ritorno di Pogba. Ecco gli ultimi aggiornamenti con la smentita di un nuovo interessamento

Sicuramente quello di Pogba è il nome che più stimola – e ci mancherebbe altro – la fantasia dei tifosi della Juventus. Che sognano, ovviamente, un ritorno del francese in bianconero dopo gli anni che lo stesso ha passato al Manchester United. Il fatto che ormai sia sicuro che il centrocampista si liberi a zero, muove i cuori non solo dei tifosi ma anche della dirigenza e soprattutto di Massimiliano Allegri. Che aspetta un colpo grosso in mezzo al campo per la prossima stagione. E che spera possa essere il Polpo.

Certo, nelle ultime settimane si è parlato anche di un possibile interesse del Manchester City Pogba, con Guardiola, così come molti allenatori, che vorrebbe lavorare con il campione del Mondo francese. Ma adesso, le cose, sembrano un pochettino diverse rispetto a quanto raccontato alcuni giorni fa.

Calciomercato Juventus, è scontro con il Psg

Secondo il giornalista Mirko Di Natale, al momento non c’è nessun sondaggio da parte dei Citizens per Pogba. Solamente la Juventus e il Psg si sarebbero mosse per cercare di capire quali sono i margini per portare il centrocampista nei rispettivi club. Una situazione che quindi vede di fronte due top club e non altri. Certo, da qui all’apertura ufficiale del mercato potrebbe succedere di tutto, a meno che Cherubini non decida di accelerare l’operazione per chiuderla nel minor tempo possibile.

Insomma, il sogno Pogback rimane vivo alla Continassa. E potrebbe essere come detto più e più volte un colpo veramente clamoroso per la Juventus che alzerebbe il livello tecnico della propria rosa in maniera esagerata in una zona del campo dove, la qualità, adesso latita.