La Juventus è al lavoro per preparare la partita più attesa di questo finale di stagione, la finale di Coppa Italia contro l’Inter di Inzaghi.

Ottenuto il pass per la prossima edizione della Champions League, adesso la formazione di Max Allegri deve concentrarsi su una partita che la tifoseria aspetta con ansia. Mercoledì sera infatti andrà in scena la finalissima di Coppa Italia, che la Juve vuole portare a casa anche per regalare una soddisfazione ai propri supporters. L’avversaria è l’Inter, la rivale di sempre, che è in lizza per lo scudetto e quest’anno sta dimostrando di essere la più forte.

La Juventus in questa stagione è sempre rimasta a bocca asciutta. Contro i nerazzurri ha perso la Supercoppa Italiana, mentre in campionato è arrivato un pareggio e poi la recente sconfitta che di fatto ha estromesso i bianconeri dalla lotta per il primo posto. Ci sarà dunque grande voglia di riscatto nell’undici di Allegri.

Juventus, contro l’Inter Dybala può finire in panchina

Dubbi di formazione ancora da risolvere in casa bianconera, con Dybala che rappresenta un grande punto interrogativo. L’argentino è agli sgoccioli della sua esperienza con la Juve e si è parlato anche di un suo possibile futuro all’Inter. Il numero dieci sta giocando con grande professionalità e non a caso è stato lui a segnare nell’ultima partita, poi persa, contro il Genoa. Eppure stando alle ultime sulle probabili formazioni Dybala potrebbe rimanere fuori dall’undici titolare. Allegri infatti potrebbe rinforzare il centrocampo con l’inserimento di Arthur insieme a Zakaria e Rabiot. Mentre in attacco Vlahovic dovrebbe essere affiancato da Morata e Cuadrado per comporre il tridente offensivo. Con Dybala però che a quel punto potrebbe rappresentare un’arma in più da sfruttare a match in corso.