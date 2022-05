Calciomercato, accordo trovato a 30 milioni: Juventus a mani vuote

Calciomercato, a breve arriverà anche l’ufficialità: sfuma un possibile colpo per il centrocampo bianconero.

Uno come lui sarebbe stato perfetto per la Juventus. Le sue caratteristiche tecniche facevano sì che il suo profilo fosse in linea con le esigenze di Massimiliano Allegri e adatto, in quanto tale, a sopperire alle pecche che si sono palesate nel corso di questa stagione ormai agli sgoccioli.

Non a caso, a dispetto della sua giovane età, è al momento uno dei centrocampisti più ambiti di tutta Europa. È un vero peccato, perciò, che l’affare per il quale si è a lungo spinto sia irrimediabilmente sfumato. Sapevamo quanto il Bayern Monaco fosse interessato a Ryan Gravenberch ed eravamo consapevoli pure del fatto che i tedeschi si fossero affrettati per bruciare la concorrenza sul tempo. La notizia, d’altra parte, circolava già da un po’, malgrado non ci fosse ancora nulla di ufficiale. Ma tutti, per ovvie ragioni, ci hanno sperato fino alla fine.

Calciomercato, tutto fatto per Gravenberch al Bayern Monaco

Ora però non c’è più niente da fare: il suo nome, con buona pace della società e dei tifosi, può essere depennato dalla lista dei giocatori da assoldare. Secondo quanto riporta l’olandese Telegraaf, il classe 2002 dell’Ajax e il Bayern hanno raggiunto un accordo. L’affare sarà ufficializzato a breve, giusto il tempo che la squadra tedesca e il club di Amsterdam decidano il da farsi in termini di bonus. Dalla cessione del cartellino, gli olandesi ricaveranno 30 milioni di euro. Non resta, a questo punto, che ristabilire gli obiettivi di mercato e individuare un profilo alternativo che, sfumate le trattative con Gravenberch, possa fare al caso dei bianconeri.

Qualcuno che abbia, come lui, un futuro luminoso davanti a sé, ma soprattutto le caratteristiche giuste per far fare un salto di qualità al centrocampo juventino.