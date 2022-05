Calciomercato Juventus, Dybala all’ultimo tango: firma un quadriennale

Calciomercato Juventus, Dybala pronto a ballare l’ultimo tango con la società bianconera: pronta la firma di un quadriennale

Ultimo tango per Dybala con la maglia bianconera. Poi, secondo TuttoSport, sarebbe pronto a mettere nero su bianco su un contratto quadriennale con quella che domani sarà l’avversaria della Juventus nella finale di Coppa Italia. Insomma, ormai non ci dovrebbero essere davvero più dubbi che la Joya possa realmente firmare per l’Inter di Marotta, a parametro zero.

Si è mosso con anticipo l’ex dirigente della Juventus e ha piazzato il colpo. Ovviamente la trattativa al momento è congelata soprattutto per via dell’ultimo atto della manifestazione continentale che assegnerà all’Olimpico, domani sera, il trofeo. In ogni caso, il quotidiano torinese, svela le cifre dell’accordo che ormai sarebbe stato trovato tra le parti.

Calciomercato Juventus, 24 milioni per Dybala

L’ingaggio sarebbe di 6 milioni di euro all’anno per quattro anni. Da capire se ci sono anche i bonus di mezzo oppure verranno calcolati a parte con la seconda opzione che sembra maggiormente la più plausibile. Dal proprio canto, Paulo, vorrebbe alzare domani sera l’ultimo trofeo con la maglia bianconera addosso e dare così un dispiacere al suo prossimo club: ma Allegri ancora non ha deciso se mandarlo in campo dal primo minuto. Anzi, al momento, in vantaggio c’è Morata con Cuadrado e Vlahovic pronti a completare il reparto avanzato in quello che dovrebbe essere un 4-3-3.

In ogni caso, l’ultima partita di Dybala con la maglia bianconera addosso si avvicina. La più importante, inoltre, sarà contro la prossima avversaria. No, non doveva sicuramente andare a finire così.