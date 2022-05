Calciomercato Juventus, intrigo dall’Argentina: il blitz che terrorizza Allegri

By

Calciomercato Juventus, il blitz argentino rischia di beffare Allegri. Questi gli ultimi aggiornamenti dall’estero.

In attesa del fischio di inizio di stasera, riportiamo importanti novità relative a quella che sarà la prossima campagna acquisti bianconera. Se la piazza tutta è infatti ora concentrata su quello che sarà l’ultimo impegno importante di questa stagione, ai piani alti della Continassa si pensa già a come operare in vista del futuro prossimo.

Gli uomini di Allegri, come saprete, sono infatti fra qualche ora atteso dal delicato Derby D’Italia, valevole la vittoria della Coppa Nazionale e assumente per la Vecchia Signora un triplice significato.

Al di là dell’importanza e della bellezza di chiudere la stagione con almeno un trofeo, la Coppa Italia rappresenterà anche lo strumento per provare a chiosare un campionato non proprio felice restando fedeli al mantra dell’importanza della vittoria cui a Torino sono tanto fedeli.

Il tutto senza dimenticare che un’eventuale imposizione su Dzeko e compagni permetterebbe non solo di vendicare in parte l’esito dello scorso campionato ma anche lo scacco di gennaio in Supercoppa.

Calciomercato Juventus, blitz dal Portogallo per Enzo Fernandez

Attendendo l’esito del rettangolo verde, andiamo adesso all’importante aggiornamento di mercato di cui dettovi sopra e che coinvolgerebbe un altro club lombardo. Ci riferiamo all’interesse del non meno nobile Milan per Enzo Fernandez, centrocampista del River Plate accostato sia a Pioli che ad Allegri in questi mesi.

Il talentuoso classe 2001, secondo il “Report” portoghese, sarebbe finito nel mirino del Benfica, da anni in grado non solo di sfornare ma anche di plasmare i più nobili talenti del panorama continentale e destinato a divenire un non poco insidioso nemico di mercato per rossoneri e bianconeri.